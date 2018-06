Paris Jackson, commovente addio a nonno Joe: "Ti amo, ci vedremo nei miei sogni"

La dedica poi è continuata, con un fiume intenso di parole: "Poterti dire tutto quello che avevo bisogno di comunicare prima di dirti addio è stata una tale benedizione. Tutti coloro che sono venuti a visitarti, sono venuti con amore, rispetto e tanto orgoglio nei loro cuori. Siamo orgogliosi di te, orgogliosi di essere tuoi figli, nipoti e pronipoti, orgogliosi di avere la tua forza e di poter far parte della dinastia che hai contribuito a creare, orgogliosa di essere una Jackson. Tu sei il primo vero Jackson" ha scritto Paris.



E poi ancora: "Sei la leggenda che ha dato il via a tutto. Nessuno di noi sarebbe dove è oggi se non fosse per te. Tu sei l'uomo più forte che io conosca. Ciò che hai fatto in vita passerà alla storia, come farai tu, per essere conosciuto come uno dei più grandi patriarchi di sempre. Apprezzerò ogni momento con te fino al giorno in cui morirò, specialmente i nostri ultimi momenti. Poterti tenere la mano, stare con te e coccolarti, darti baci sulle guance e sulla fronte, ha significato per me più di quanto tu possa mai sapere. Abbiamo ricordato i consigli che mi hai dato quando ero una ragazzina e ho visto i tuoi occhi illuminarsi, parlato delle storie che mio padre mi raccontava di te, raccontato una barzelletta e ti ho sentito ridere per l'ultima volta .. il mio cuore è felice sapendo che ci siamo lasciati in quel modo".



La conclusione è poi molto intensa: "Ti ho fatto promettere che verrai a trovarmi. Hai acconsentito. E ti ho promesso che continueremo a raccontare la tua storia, ancora e ancora. Non sarai mai dimenticato, i miei pronipoti sapranno chi è Joseph Jackson. Ti amo nonno, così tanto che le parole non bastano a descriverlo. Ti sarò grata per sempre. Grazie di tutto, veramente. Riposa in pace. Ci vedremo molto presto nei miei sogni".