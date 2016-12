Paris Hilton tra fetish e bondage

11:36 - Il ritorno alla musica di Paris Hilton non poteva che essere esagerato. Proprio come lei. Eccola più sexy che mai, tra fetish e bondage, nel video del nuovo singolo "High Off My Love". Su Instagram l'ereditiera più bizzarra del mondo ha postato un video e le prime foto affidate all'obiettivo di Ellen Von Unwerth. Stivali in pelle, frustini, mascherine e immagini in bianco e nero, la bionda socialite 34enne cattura l'attenzione. Come sempre.

Il brano, in cui canta con il rapper Birdman, è il terzo singolo del secondo album che ancora non ha un titolo. Il video invece è diretto da Hannah Lux Davis, famosa per aver lavorato con Ariana Grande. Entro la fine del 2015 Paris pubblicherà il disco. Lo ha annunciato la Hilton stessa durante una recente intervista. Fino ad allora non mancheranno i lanci di altri singoli. Naturalmente, sexy.