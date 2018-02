Paris Hilton nuda tra petali di rose promuove un nuovo singolo per San Valentino: "I Need You"

Paris Hilton ha un regalo speciale per San Valentino: un nuovo singolo dal titolo "I Need You", che uscirà proprio per la festa degli innamorati. Il conto alla rovescia è cominciato qualche giorno fa con scatti sexy e vintage: "4 Days till #INeedYou", "4 giorni ancora per I Need You", scriveva uscendo da una torta nei panni di Marilyn Monroe, fino alla recente foto in cui appare nuda tra i petali di rosa alla “American Beauty": "2 days till I Need You"...