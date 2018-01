Paris Hilton, la proposta di nozze è social

Matrimonio in vista per Paris Hilton . La 35enne ereditiera ha infatti pubblicato su Instagram la clip del suo promesso sposo Chris Zylka , inginocchiato sulle nevi di Aspen mentre le pone la fatidica domanda. Fulmineo il "sì" dell'ereditiera che è saltata al collo del futuro marito e si è infilata emozionata il preziosissimo anello. "Il momento più romantico della mia vita" ha poi commentato via social, facendo il pieno di like.

"Ho detto si'! - ha scritto la Hilton - Sono così felice ed emozionata di essere fidanzata con l`amore della mia vita. Il mio migliore amico e la mia anima gemella. Perfetto in tutto: leale, amorevole e gentile. Mi sento la donna più fortunata del mondo! Sei il mio sogno diventato realtà. Grazie per avermi dimostrato che le favole esistono".



Chris Zylka, modello e attore in "The Leftovers" in passato è stato legato con la star di "Pretty Little Liars", Lucy Hale. La Hilton, invece, in passato è stata legata al miliardario svizzero Thomas Gross. Prima di lui c'erano stati il greco Stavros Niarchos e l`ex Backstreet Boys Nick Carter.