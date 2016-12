Paris Hilton: "Ho votato Donald Trump"

I vip americani escono allo scoperto e spifferano le loro scelte dentro l'urna durante le recenti elezioni americane. Paris Hilton ha votato per Donald Trump. L'ereditiera ne ha parlato durante il programma tv australiano 'The Project affermando: "Mia madre mi ha sempre detto di non parlare di politica o di soldi. Lo conosco fin da quando ero piccola, quindi sì, l'ho votato".