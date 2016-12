12 gennaio 2015 Paris Hilton, dj set a Milano Il 17 gennaio dalle 23 la bionda ereditiera sarà ospite dello stilista Roberto Cavalli nel suo locale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:07 - L'ereditiera più famosa e stravagante del mondo è pronta a "sconvolgere" Milano per una sera. Paris Hilton sbarca al Just Cavalli con il suo dj set. Inaugurerà così la settimana della moda Uomo maschile, il 17 gennaio dalle 23, alla presenza dello stilista Roberto Cavalli, tra fiumi di champagne e vodka della casa. "E' meraviglioso essere pagata per quello che ami fare - ha confessato al New York Post - lo dico senza vantarmi...".

A proposito di cifre, pare che la già ricca ereditiera guadagni anche un milione di dollari a serata, ma forse sono solo leggende. Una cosa è certa. Ha suonato nei club più famosi del mondo. Dall'Amnesia Club di Ibiza all'Harrah Resort di Atlantic City, e poi in Vietnam, a Shangai e ad un party di chiusura della Settimana della moda di Parigi. Adesso è la volta, la prima, di Milano. E cresce l'attesa per l'evento a a cui saranno presenti tantissimi vip deliziati dalle prelibatezze dello chef Fabio Francone.