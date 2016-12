Paris Hilton, dj di lusso: "Guadagno fino a un milione di dollari a serata"

12:45 - Il dj set è il nuovo lavoro di Paris Hilton, la famosa ereditiera dal passato di scandali sessuali e reality tv. In un'intervista al New York Post la star rivela, con meno reticenza di quanta ne voglia mostrare, di “essere pagata bene” per qualcosa che ama fare: ad oggi un totale di quasi 3 milioni per quattro serate all'Amnesia Club di Ibiza e fino a 1 milione per singola apparizione come dj.

"Mia madre mi ha sempre detto che non è educato parlare in pubblico di soldi, - confessa la Hilton - ma è così: ho lavorato sodo e sono molto fiera di me stessa”. Oltre all'attuale presenza all'Harrah Resort di Atlantic City, la neonata dj ha già “fatto tappa” in Vietnam, a Shangai e ad un party di chiusura della Settimana della moda di Parigi. Intanto in cantiere anche il suo secondo album.