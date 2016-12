Parigi: Eagles of Death Metal con gli U2

Gli Eagles of Death Metal, la band che suonava al Bataclan quando i terroristi hanno fatto irruzione uccidendo 90 persone, hanno interpretato all'AccorHotels Arena, con il gruppo irlandese degli U2, "People Have the Power" di Patti Smith davanti a una sala stracolma. L'esibizione si è svolta a meno di un mese dagli attentati di Parigi. "Sono stati derubati del loro palco tre settimane fa così ci faceva piacere offrirgli il nostro", ha detto Bono.