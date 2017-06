Papà George Clooney di nuovo regista: a dicembre in sala con "Suburbicon"

Un noir ambientato negli anni'50, un cast eccezionale con Josh Brolin, Matt Damon e Julianne Moore e due fidati sceneggiatori, ovvero i fratelli Joel e Ethan Coen . Sono gli esplosivi ingredienti di "Suburbicon", il film, in uscita il 14 dicembre, con il quale il neo papà George Clooney torna al cinema in veste di regista.

Al centro della storia una famiglia consumata dal ricatto, dalla vendetta e dalla violenza. Il film è il sesto diretto da George Clooney, che ha vinto due Oscar, uno come produttore di "Argo" diretto da Ben Affleck e l'altro come attore per "Syriana". L'attore, sposato con la bella Amal Alamuddin è appena diventato papà di due gemelli.