Paolo Villaggio: "Sto bene, nessun malore"

"Ho solo accompagnato un mio amico a fare un elettrocardiogramma. Sono a casa e non ho avuto alcun problema di salute. Queste notizie che vengono diffuse sono solo un enorme danno per il mio lavoro". Paolo Villaggio, 82 anni, smentisce le notizie sul ricovero al policlinico Gemelli per problemi cardiaci. Era davvero una bufala o l'attore cerca di proteggere la sua privacy?