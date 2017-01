Paolo Sorrentino e Clive Owen protagonisti di un corto per Campari

"Killer in Red" ha le tinte noir e molte inquadrature tipiche del regista italiano. Protagonista è un cocktail, una misteriosa femme fatale in rosso, e un barman che legge nel pensiero dei suoi avventori e per loro crea la bevanda perfetta.



L'attore hollywoodiano ha commentato il progetto: "Non potevo dire di no al progetto Campari Red Diaries. Mi è subito piaciuto il fatto che fosse un cortometraggio con una vera storia e non uno spot pubblicitario, e mi ha attirato molto il fatto che a girarlo fosse Paolo Sorrentino. Penso che Sorrentino, con la sua immaginazione visionaria, sia uno dei migliori registi in circolazione". Paolo Sorrentino ha aggiunto: "Sono orgoglioso di partecipare a questo progetto Campari per due motivi: innanzitutto per gli artisti incredibili che hanno avuto il privilegio di collaborare con il marchio in passato: ora il mio nome è pronunciato insieme a quello di Depero, Fellini e altri, forse immeritatamente. Poi perché questo progetto, almeno per come l'ha inteso Campari, è insolito, e io amo i progetti pionieristici".



I protagonisti di "Killer in Red", e i bartender su cui sono basate le 12 storie di cocktail dei "Red Diaries", sono stati immortalati in un calendario firmato dall'acclamato fotografo argentino Ale Burset. Come negli anni scorsi sono state stampate soltanto 9.999 copie che non andranno in vendita.