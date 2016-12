Paolo Simoni, le donne speciali del cantautore amato da Liga e De Gregori

E' in radio e in vendita da venerdì 5 giugno "Ci sono donne speciali", il nuovo singolo di Paolo Simoni. Per il cantautore emiliano, reduce dal tour di Francesco De Gregori, per il quale ha aperto gli show di Roma e Milano, si apre una nuova stagione con un brano dal sapore folk-elettronico dedicato alle donne di oggi. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.