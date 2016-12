Paolo Ruffini, "Un grande abbraccio" tra amore e amicizia

Paolo Ruffini esalta la vita, l'amore, l'amicizia e la solidarietà in uno show teatrale che lo vede mattatore in mezzo ad attori portatori di handicap. "Un grande abbraccio" arriva il 3 marzo a Milano al Barclays Teatro Nazionale. Uno spettacolo in cui il pubblico diventa il terzo protagonista tra improvvisazioni, balli e monologhi. E in cui non mancano sketch comici e momenti di puro divertimento.