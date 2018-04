Paolo Ruffini replica a grande richiesta con il suo "UP&Down"

Dopo il successo al Teatro Sistina di Roma e il sold out del 26 marzo al Teatro Nazionale di Milano Paolo Ruffini replica a grande richiesta UP&Down, il nuovo spettacolo teatrale che porta in scena con cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico. Il nuovo happening dell'artiosta con gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius è in calendario martedì 27 marzo alle 21 al Teatro Nazionale, proprio nella settimana mondiale dedicata alla sindrome di Down.