Paolo Nutini arrestato per guida in stato di ebbrezza

Paolo Nutini è stato arrestato a Paisley, in Scozia, dopo un controllo della polizia per guida in stato di ebrezza. Il musicista scozzese di origini italiane è stato rilasciato dopo un breve fermo, ma dovrà comparire prossimamente davanti al giudice. I guai giudiziari sono arrivati alla vigilia di un tour in Sud America: nella seconda metà di aprile, sarà protagonista di alcuni concerti in Messico, Cile, Argentina e Brasile.