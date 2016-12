Paolo Meneguzzi si è sposato con Linda Donati, presto in arrivo un figlio

La notizia è stata ufficializzata in un post condiviso dall'artista sulla sua pagina Facebook in cui ha allegato una foto delle nozze e ha inoltre rivelato che molto presto diventerà papà per la prima volta. "Toccare il paradiso con un dito! E aver detto un emozionato SÌ, che varrà, per 3, da ieri e per sempre. Solo lacrime di felicità che ci uniranno per tutta la vita. Ti amo Linda! Papà Pablo e mamma Linda ora aspettano solo te, Pablo".