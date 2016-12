Paolo Meneguzzi, proposta di matrimonio sul palco

09:25 - Una dichiarazione d'amore old style, con lui in ginocchio che le tiene la mano e lei che risponde di sì. Paolo Meneguzzi però ha scelto di farlo pubblicamente, durante un concerto. Il cantante ha infatti interrotto lo show, ha chiamato sul palco la compagna Linda Donati e le ha sussurrato: "Vuoi essere la mia musica nell'anima?". La risposta non si è fatta attendere, tra emozione e imbarazzo: "Finalmente dopo 10 anni ti sei deciso".

Meneguzzi è sempre stato molto riservato e solo recentemente, dopo tanti anni d'amore, si è deciso a raccontare della sua storia con Linda. Al settimanale "Diva e Donna" ha confessato: "Con Linda è stato un colpo di fulmine. Per un anno dopo il nostro conto ci siamo frequentati, ma i primi tempi sono stati difficili, fra alti e bassi. Io ero instabile e non volevo avere una storia seria né condividere con il mio sogno. Non veniva ai concerti e cercavo di tenerla sempre lontano: volevo che il mondo della musica fosse solo mio. Poi abbiamo deciso di fidanzarci durante una vacanza a Bormio". Adesso il cantante fa sul serio. Non resta che organizzare il matrimonio.