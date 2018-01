Paolo Fresu, incontro tra Luce e musica a Milano

Con Fresu sul palco per la prima volta insieme il "Lumina Quintet" composto da: Carla Casarano alla voce, Leila Shirvani al violoncello, William Greco al pianoforte, Marco Bardoscia al contrabbasso ed Emanuele Maniscalco alla batteria e all'harmonium. L'affinità elettiva tra Luce, il vino prodotto a Montalcino dalla famiglia Frescobaldi, e il musicista è sbocciata nel settembre del 2016.

Con Lumina vino e musica si incontrano: "E' un tributo alla luce - spiega Fresu - Dieci brani in cui la parola luce si declina in dieci lingue diverse e in altrettante composizioni originali. Perché luce è suono ancor prima che sguardo e colore". Il disco è uscito lo scorso 18 ottobre ed è stato realizzato appunto realizzato in collaborazione con Luce.

L’intero ricavato dalla vendita dei biglietti è stato devoluto da Luce a "Nidi di Note", progetto di promozione dell’esperienza musicale precoce nei servizi educativi per la prima infanzia e per i bambini delle scuole primarie che Fresu sostiene da anni.