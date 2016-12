Paola Iezzi sexy Catwoman sui social

Paola Iezzi gioca a fare la gatta sexy in uno scatto Instagram in cui appare travestita da Catwoman. Tutina in latex, frustino, tacchi a spillo e l'iconica maschera del celebre personaggio creato da Dc Comics: non manca nulla alla cantante ex Paola & Chiara, oggi dj e produttrice discografica. Rossetto rosso fuoco a condire il travestimento perfetto. Irriconoscibile nei panni dell'eroina dei fumetti, la Iezzi mette in mostra il fisico tonico.