29 settembre 2017 11:42 Pamela Anderson "saluta" Hefner in lacrime e in sottoveste sexy, "like" e... polemiche Lʼex "coniglietta" condivide un video e un lungo post per ricordare lo scomparso Hugh Hefner

Gli occhi pieni di lacrime, il trucco sciolto e un filo di voce per sussurrare "Goodbye Hef", "Addio Hef". Così Pamela Anderson, una delle ex "conigliette" più famose della mansion Playboy, saluta lo scomparso Hugh Hefner condividendo un video sul suo profilo Instagram e un lungo post: "Mr. Hefner, sono quella che sono grazie a te, mi hai insegnato tutto quello che c'è da sapere sulla libertà e sul rispetto"... Sui social però c'è chi critica il "modo" in cui l'ex bagnina di Baywatch ha omaggiato il fondatore della rivista...

A dispetto del sincero e commosso messaggio di addio che la Anderson ha voluto condividere, per molti followers la sexy ex Playmate avrebbe potuto evitare di mostrarsi in lingerie provocante con tanto di décolleté quasi a vista: "E' davvero necessario mostrare il tuo corpo alla telecamera mentre piangi?", scrive qualcuno a cui fa eco qualcun altro: "Ha solo bisogno di attenzione..".

