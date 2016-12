P!nk e Helena Bonham Carter, le star nude in difesa degli animali

12:36 - Anche P!nk e Helena Bonham Carter si sono aggiunte alla lista delle star di Hollywood amanti degli animali. La cantante ha infatti posato come mamma l'ha fatta per 'Peta' al grido di 'meglio nuda che con la pelliccia'; mentre l'ex compagna di Tim Burton ha regalato scatti osé avvinghiata ad un tonno, per la raccolta fondi di 'Fishlove' in favore della tutela dell'ecosistema marino.

"Desidero che chiunque venga a sapere degli orrori che gli animali sono costretti a subire per la moda. Spero che chi ama le pellicce venga morso nel sedere dallo stesso animale che sta indossando - ha svelato P!ink a US Weekly- Ho sempre sostenuto che gli animali sono gli spiriti più puri del mondo. Non mentono o non nascondono i sentimenti, sono le creature più fedeli sulla Terra".



Sensibile ai diritti degli animali anche l'attrice, che confessa di essere "una grande sostenitrice della protezione dell'ambiente sottomarino. In realtà ha la fobia dei pesci. Quando Greta (Scacchi, la fotografa ndr.) mi ha chiesto di posare con un tonno di 27 chili ero preoccupata di toccarlo con la pelle nuda".