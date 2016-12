16 maggio 2015 Ozzy, Moby, Anthony Kiedis e Simon Le Bon: campagna per la libertà degli orsi Molte pop e rockstar hanno aderito alla campagna lanciata da AnimalAsia contro quegli zoo dove gli orsi bruni vengono tenuti in gabbie piccolissime per poter prelevare il loro liquido biliare Tweet google 0 Invia ad un amico

14:25 - Una volta Ozzy Osbourne mangiava i pipistrelli sul palco. Oggi si impegna a favore della libertà degli orsi bruni in Asia, dove spesso vengono tenuti in gabbie minuscole per prelevare loro il liquido biliare e usarlo per medicinali alternativi. Con Ozzy e la moglie Sharon, nella campagna di AnimalAsia ci sono anche Anthony Kiedis, Moby, Duff McKagan, Simon Le Bon, Stevo O e Matt Lucas.

Matt Lucas Ozzy e Sharon Osbourne Simon Le Bon Steve O Anthony Kiedis Duff McKagan Moby

Tutti insieme. La stella dell'hard rock con quella del pop anni 80, il cantante dei Red Hot Chili Peppers con il bassista dei Guns N' Roses, lautore della serie tv "Little Britain" con il protagonista delle follie di Jackass. Le differenze artistiche quando c'è di mezzo una buona causa non esistono più. Si sono messi tutti in posa per la fotografa Katarina Benzova, realizzando anche un video divertente. E in bella mostra ci sono le magliette della campagna, con una scritta inequivocabile: "Lasciate che gli orsi cag...o nei boschi". Un modo molto rock per sottolineare come le povere bestie dovrebbero essere lasciate libere e non costrette in gabbie da lager affinché la loro bile si gonfi e possa essere siringata per ottenere fantomatici farmaci.