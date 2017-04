Osvaldo Supino e la sua "Resolution": "Non arrendersi a un mondo difficile"

Tra le firme dei pezzi ci sono autori come Tempo Stokes (produttore di Jennifer Lopez), Glenn Travis (autore di Chris Brown) e Trey Vittetoe (produttore di Selena Gomez e Miley Cyrus). Un lavoro che nasce come reazione all'epoca difficile che tutto il mondo sta affrontando e dal senso di responsabilità che oggi è diventato necessario sentire in se stessi: "Quando ho saputo della tragedia di Orlando mi sono sentito malissimo. Era un momento in cui, tra l'altro ero così impaurito da mettere in forse anche i miei impegni lavorativi. Ma non si può vivere dimenticando i nostri sogni, le nostre idee per farsi mangiare dalle paure. Bisogna trovare il coraggio e soprattutto trovare il modo e la forza di amare di più".

Un ritorno che arriva dopo un periodo importante per Supino, a due anni di distanza dall'ultimo "Behind The Curtain" e vari traguardi raggiunti. E' stato il primo italiano a vincere come miglior video ai Laiffa Awards di Los Angeles e a esibirsi con Iggy Azalea e Jordin Sparks al Miami Beach Pride davanti a 150.000 persone, concerti in tutta Europa e America, interviste sui più importanti canali televisivi Americani tra cui Nbc e Univision e varie alte posizioni conquistate nelle classifiche degli album e singoli più venduti negli store digitali.



Ed è proprio da queste esperienze che sono nati i brani che compongono questo album e che, seppur tutti sul filone del Pop, spaziano in diversi mondi, dall'House all'EDM, dall'orchestrale al pop rock dimostrando ancora una volta la profonda versatilità artistica del cantautore. "Ho messo sotto la lente d'ingrandimento ogni parola, ogni suono. L'istinto e le emozioni sono ciò che mi hanno guidato nelle scelte ma ho cercato di andare ancora più a fondo per scoprirmi e raccontarmi meglio, per quello che sono oggi. E' un album che non rappresenta un cambiamento per me, ma sicuramente un punto importante nella mia crescita".



Tra le tracce spicca sicuramente "Amati" brano per la prima volta nella sua produzione musicale interpretato in italiano e dedicata a una sua fan scomparsa con l'anoressia e "Back Home" in cui Osvaldo parla del rapporto ristabilito con sua sorella dopo vent'anni di distanza. E poi la grinta di "Where are you" e la profondità di "Till the Wheels fall Off".