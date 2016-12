25 novembre 2014 Osvaldo Supino apre il sipario sui suoi affetti per l'album della svolta Esce il 26 novembre "Behind The Curtain", nel quale il cantante mette da parte la provocazione, parla di famiglia e duetta con Antonella Lo Coco. Tgcom24 vi offre in anteprima l'ascolto dell'album Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:05 - Esce il 26 novembre "Behind The Curtain", il nuovo album di Osvaldo Supino. Per il cantante esploso qualche anno fa come fenomeno della Rete è un punto di svolta. Compiuti 30 anni Supino pubblica un lavoro dove la provocazione cede il passo a famiglia ed affetti personali. Molti i collaboratori di prestigio e c'è anche un duetto con Antonella Lo Coco nella cover di "Missing You".

Dopo un anno e mezzo di distanza dal fortunato "Exposed" (4° in classifica su iTunes, ottime recensioni dai più autorevoli come PopJustice e EQMUSIC in UK), l'artista italiano indipendente più cliccato e discusso in rete, pubblica il suo nuovo lavoro. 10 brani inediti lavorati tra Milano, Los Angeles e Helsinki con la collaborazione di produttori internazionali come Leeyou&Dancey (Akon, Leona Lewis), Jussi Nikula (nomination Grammy Awards) e Sergio Vinci (Laura Pausini, Nek, Noemi).



Per Supino si tratta di un'evidente evoluzione artistica nonché di un cambio di rotta evidenziato dall'immagina "classica" con cui si presenta in copertina e nelle foto promozionali (realizzate da Stefano Oliva). Per la scrittura di questo disco Supino si è concesso una lunga pausa, passata con la sua famiglia, che ha significativamente influito sui contenuti dell'album. Dalla solitudine espressa in "Stop The Rain", al brano dedicato a suo padre "Stay", dalla rivisitazione di "Missing You", la canzone con cui si conobbero i miei genitori riproposta con Antonella LoCoco, alle origini ebree espresse in "Coming For Me". Un album, in cui Osvaldo si racconta per la prima volta, senza paure, per quello che è oggi.