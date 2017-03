Oscar, la coppia responsabile della busta sbagliata ora vive sotto scorta

Non è bastato il licenziamento. Adesso sono arrivate le minacce e la scorta. Il clamoroso errore di Brian Cullinan e Martha Ruiz nella notte degli Oscar ha fatto il giro del mondo. Ma il siluramento della coppia non ha placato gli animi, così come riferisce il sito Tmz, dal giorno successivo alla premiazione i due hanno cominciato a subire intimidazioni e dopo la diffusione di foto e indirizzi delle loro abitazioni si è deciso di tutelarli.