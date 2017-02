Oscar, l'Italia festeggia con Bertolazzi, Gregorini e Nelson

Nella notte degli Oscar 2017, nonostante la delusione per "Fuocoammare", c'è spazio anche per l'Italia. La statuetta per il "Miglior trucco" è infatti andata aa Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson per "Suicide Squad". "Io sono italiano, questo Oscar è per tutti gli immigrati" ha detto Alessandro Bertolazzi ringraziando per il premio.