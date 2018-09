Oscar, l'Academy ci ripensa: rimandata la categoria Miglior film popolare

Aveva fatto scalpore la decisione dell'Academy di creare un nuova categoria per il Miglior Film Popolare agli Oscar. Ora l'organizzazione fa un piccolo passo indietro, annunciando che non sarà inclusa nella prossima cerimonia prevista il 24 febbraio 2019. Non una vera cancellazione ma probabilmente una sospensione in attesa di una rivalutazione futura.