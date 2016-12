Oscar, Jimmy Kimmel sarà il conduttore della cerimonia

Il conduttore statunitense Jimmy Kimmel sarà il presentatore dell'89esima edizione degli Oscar. Lo riferiscono Variety e The Hollywood Reporter. Kimmel è noto per il suo programma "Late Night With Jimmy Kimmel". Ha presentato due cerimonie degli Emmy, gli Oscar della tv, nel 2012 e 2016. La serata di gala è in programma per il 26 febbraio. Lo scorso anno lo show era stato condotto da Chris Rock.