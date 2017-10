E' " A Ciambra " di Jonas Ash Carpignano il film candidato per l'Italia alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in lingua non inglese. Lo ha deciso la commissione di selezione istituita presso l'Anica. L'annuncio delle nomination è previsto per il 23 gennaio 2018, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 4 marzo 2018. Il film è stato co-prodotto da Martin Scorsese .

Oscar 2018, lʼItalia schiera "A Ciambra" Italy Photo Press 1 di 6 Italy Photo Press 2 di 6 Italy Photo Press 3 di 6 Italy Photo Press 4 di 6 Italy Photo Press 5 di 6 Italy Photo Press 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il film è stato designato dalla Commissione di Selezione per il film italiano da candidare all'Oscar istituita dall'Anica lo scorso 4 agosto, su invito dell'"Academy of Motion Picture Arts and Sciences", riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Cristina Comencini, Carlo Cresto-Dina, Felice Laudadio, Federica Lucisano, Nicola Maccanico, Malcom Pagani, Francesco Piccolo.



Il film racconta la storia di un 14enne che vive in una piccola comunità Rom stanziale di Gioia Tauro in Calabria, A Ciambra per l'appunto. Il ragazzo, dopo l'arresto del padre e del fratello maggiore, si trova a dover rivestire il ruolo di capofamiglia. Il protagonista è il giovane Pio Amato, già ammirato in "Mediterranea".



Presentato alla Quinzaine des Realisateurs a Cannes, dove ha vinto il premio Europa Cinema Label, il film è arrivato da poco in sala, dal 31 agosto in 40-50 copie con Academy Two. Martin Scorsese figura come co-produttore esecutivo, avendo assegnato all'opera di Carpignano il fondo creato con altri produttori per supportare registi emergenti.