Oscar, "Fuocoammare" escluso dalle nomination come Miglior Film straniero

Addio sogni di gloria per "Fuocoammare" tra i film stranieri ai prossimi Oscar . L'Academy ha annunciato la prima selezione dei film in lingua originale che concorreranno per i premi e l'opera di Gianfranco Rosi è stata esclusa dalla shortlist di nove film. Da questi, a fine gennaio, verrà estrapolata la cinquina che concorrerà al premio. "Fuocoammare" rimane però ancora in lizza nella shortlist di quindici titoli della categoria "Documentari".

"Non mi aspettavo che sarebbe stata una corsa così lunga e faticosa. Non mi aspettavo che sarebbe stato così complesso e faticoso", ha detto Gianfranco Rosi a proposito del processo di selezione agli Oscar.



I membri dell'Academy hanno preferito l'australiano "Tanna" Australia, il canadese "It's Only the End of the World", il danese "Land of Mine", il tedesco "Toni Erdmann", l'iraniano "The salesman", il norvegese "The King's Choice", il russo "Paradise", lo svedese "A man called Ove" e lo svizzero "My life as a zucchini".