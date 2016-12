26 gennaio 2015 Oscar del porno, Rocco Siffredi premiato come miglior attore straniero Agli AVN Awards consegnati a Las Vegas, ancora un riconoscimento per il pornodivo ora impegnato a L'Isola dei Famosi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:14 - Ancora un Oscar del porno per Rocco Siffredi. Il divo dell'hard, ora impegnato a "L'Isola dei Famosi", ha vinto il premio come miglior attore straniero agli AVN Awards. La manifestazione, sponsorizzata dalla rivista del settore AVN, si è tenuta a Las Vegas e ha premiato i protagonisti dell'industria a luci rosse divisi in oltre 100 categorie. C'erano anche l'ex star di Mtv Tila Tequila e la teen mom Farrah Abraham.

Dai riconoscimenti individuali a quelli per le migliori scene di gruppo, dagli effetti speciali alla statuetta dedicata al miglior video amatoriale. Non manca nulla nell'AVN Awards che, tra gli altri, ha premiato anche la starlette di Mtv Tila Tequila, nella categoria dedicata al miglior film hard girato da una celebrità. Battuta l'ex teen mom Farrah Abraham.

L'Oscar del porno, nato nel 1984, è un vero e proprio festival del cinema a luci rosse. Accanto alla cerimonia di premiazione di attori, registi e autori sul modello dello show organizzato dall'Accademy Award, gli AVN Awards si arrischiscono di stand pieni di curiosità per gli addetti ai lavori e gli appassionati del genere.

Oltre al premio per miglior attore straniero, Rocco Siffredi si è aggiudicato anche il premio per miglior scena di gruppo in un film straniero per "Rocco's Perfect Slaves 2". Siffredi è un habituè degli AVN Awards: nella sua carriera il pornodivo è stato premiato oltre 40 volte.