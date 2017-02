Oscar del porno 2017, trionfa la versione XXX di "Suicide Squad"

Si sono tenuti a Las Vegas gli AVN Awards, maggior riconoscimento a livello mondiale per il cinema porno. L'edizione 2017 ha visto far mambassa di premi "Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody". La versione hard del film di David Ayer ha portato a casa ben 9 statuine (film dell’anno, miglior attrice protagonista; miglior parodia; miglior art direction, miglior scena a tre boy/boy/girl, miglior regia e sceneggiatura di parodia, miglior make-up, miglior scena “non sex").