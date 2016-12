20 febbraio 2015 Oscar: da Marilyn Monroe a Brad Pitt, ecco per chi è rimasto un sogno proibito Nell'attesa di conoscere i vincitori dell'edizione 2015, una carrellata degli attori che sono sempre rimasti a mani vuote Tweet google 0 Invia ad un amico

11:19 - Nell'immaginario comune li pensiamo con la statuetta tra le mani, ma molti grandi di Hollywood non hanno mai provato l'emozione di stringere un Oscar. Tra gli snobbati d'eccellenza dive come Marilyn Monroe, Rita Hayworth e Marlene Dietrich; ma anche negli ultimi anni il salon des refusés degli Academy ha accolto attori di razza. Primo fra tutti Leonardo DiCaprio che è sempre tornato a casa a mani vuote.

Nella lista nera anche Meg Ryan, nonostante la scena del finto orgasmo in "Harry ti presento Sally" sia entrata di diritto nella storia del cinema. Messe alla porta anche le colleghe Julianne Moore, Michelle Pfeiffer e Amy Adams.



Sul versante maschile le cose non vanno meglio. L'Academy ha infatti lasciato a bocca asciutta per molto tempo divi di Hollywood che hanno affascinato il mondo intero. Tra questi Tom Cruise, Richard Gere, Hugh Grant e Brad Pitt, ma a fargli compagnia ci sono anche Jude Law, Robert Downey Jr, Johnny Depp e Edward Norton.