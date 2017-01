Oscar 2016, l'Italia candida Non essere cattivo di Claudio Caligari

" Non essere cattivo ", film postumo di Claudio Caligari , è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella selezione per il miglior film in lingua straniera. La pellicola, presentata fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia da Valerio Mastandrea, che è anche coproduttore del film, ha battuto la concorrenza, tra gli altri, de "Il Giovane Favoloso" di Martone, di "Mia madre" di Moretti e di "Sangue del mio sangue" di Bellocchio.

La Commissione di selezione che ha candidato "Non essere cattivo", riunitasi nella sede dell'Anica, a Roma, era composta dal Direttore Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Nicola Borrelli, dal compositore Nicola Piovani, dal regista Daniele Luchetti; dalle produttrici Tilde Corsi e Olivia Musini, dal distributore Andrea Occhipinti, dal Presidente Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Stefano Rulli, e dai giornalisti Natalia Aspesi e Gianni Canova.



"Non essere cattivo", ambientato negli Anni Novanta, racconta la storia di alcuni ragazzi di Ostia, novelli "ragazzi di vita", che vivono tra eccessi di ogni tipo e droghe sintetiche.



"L'onda emotiva di questo film è infinita. - dice Valerio Mastandrea all'Ansa - Oggi non me l'aspettavo. Ma è solo l'inizio: ora questa partita ce la giochiamo tutta".



L'annuncio delle nomination è previsto per il 14 gennaio 2016, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 28 febbraio.