Oscar 2016, l'emozione di Kate Winslet per il premio al "suo" Leonardo DiCaprio

Molti erano sulle spine per l'atteso Oscar a Leonardo DiCaprio. Ma una più di tutte: Kate Winslet. Amica fraterna dell'attore, ha trepidato in attesa dell'assegnazione e poi gioito. I due, che si sono conosciuti sul set di "Titanic" nel 1997, hanno posato per i fotografi abbracciandosi e festeggiando per l'agognato premio ottenuto.