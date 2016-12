Oscar 2016, Ennio Morricone conquista l'Academy con "The Hateful Eight"

Il maestro Ennio Morricone ha vinto l' Oscar per la Miglior colonna sonora originale per il film a " The Hateful Eight ", di Quentin Tarantino . Per il compositore italiano, 87 anni, si tratta del primo Oscar eccezion fatta per quello alla carriera del 2007. "Dedico questa musica e questo Oscar a mia moglie Maria" ha detto emozionato ricevendo la statuetta.

"Grazie per il prestigioso riconoscimento - ha detto davanti alla platea del Dolby Teathre che gli ha riservato la standing ovation -, un pensiero va agli altri nominati, in particolare a John Williams. Non c'e' una grande colonna sonora senza un grande ispiratore come Tarantino e il suo team che ringrazio per avermi scelto".

La commozione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - "Le composizioni del maestro Ennio Morricone hanno fatto commuovere e sognare intere generazioni in tutto il mondo. L'Oscar è un riconoscimento meritato che premia la vita di un grande artista dedicata alla musica. Al maestro Morricone le mie più sentite congratulazioni e il grazie di tutta l'Italia", dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le felicitazioni del Premier Renzi - "Grandissimo Maestro, finalmente! Morricone #orgoglio #Oscars2016". Lo scrive il premier Matteo Renzi su Twitter commentando la vittoria di Morricone dell'Oscar.

Il figlio Andrea - "Mio Padre ha appena vinto il secondo Oscar della sua carriera! Sono molto felice per Lui, per mia Madre e per la Famiglia". Lo scrive su facebook, Andrea Morricone, figlio del maestro Ennio.

L'orgoglio di Laura Pausini - "Che Orgoglio Ennio!", è la frase postata da Laura Pausini sui suoi social dopo l'annuncio della vittoria dell'Oscar.

Le congratulazioni di Rosario Fiorello - "Mi sveglio e scopro che il nostro Ennio Morricone ha vinto l'Oscar!!! Congrats Maestro! Ououo ououo (cojote)", scrive Fiorello su Twitter.

L'emozione tricolore di Lorenzo Jovanotti - "Grande emozione!!!! W Morricone!!!", è la frase postata da Jovanotti con tanto di bandiera tricolore.