Oscar 2015: tutti i premiati

07:27 - Grande festa per i vincitori delle ambite statuette alla notte degli Oscar 2015. Eccoli sfilare in sala stampa con il loro trofeo scherzando per gli obiettivi dei fotografi.



Questi tutti i premi dell'edizione 2015 degli Oscar:



MIGLIOR FILM: Birdman

MIGLIOR REGIA: Alejandro Gonzalez Inarritu (Birdman)

MIGLIOR ATTORE: Eddie Redmayne (La teoria del tutto)

MIGLIOR ATTRICE: Julianne Moore (Still Alice)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: J.K. Simmons (Whiplash)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Patricia Arquette (Boyhood)

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE: Birdman

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: The Imitation Game

MIGLIOR FILM STRANIERO: Ida (Polonia)

MIGLIOR FILM ANIMAZIONE: Big Hero 6

MIGLIOR FOTOGRAFIA: Birdman

MIGLIOR SCENOGRAFIA: Grand Budapest Hotel

MIGLIOR MONTAGGIO: Whiplash

MIGLIOR COLONNA SONORA: Grand Budapest Hotel

MIGLIOR CANZONE: "Glory" da "Selma"

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI: Interstellar

MIGLIOR SONORO: American Sniper

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO: Whiplash

MIGLIOR COSTUMI: Milena Canonero (Grand Budapest Hotel)

MIGLIOR TRUCCO: Grand Budapest Hotel

MIGLIOR DOCUMENTARIO: CitizenFour

MIGLIOR CORTO DOCUMENTARIO: Crisis Hotline: Veterans Press 1

MIGLIOR CORTO: The Phone Call

MIGLIOR CORTO D'ANIMAZIONE: FEAST