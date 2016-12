Orlando Bloom e Katy Perry si sono lasciati dopo 10 mesi

Secondo quanto riporta il sito americano In TouchWeekly , sarebbe già finita tra Orlando Bloom e Katy Perry , dopo appena 10 mesi di relazione. Secondo una fonte la pop star avrebbe dichiarato che stanno compiendo percorsi di vita differenti. L'attore avrebbe infatti confessato agli amici che non si sente pronto a sposarsi e avere bambini. Fotografati insieme solo a marzo, la loro relazione si è sempre tenuta lontano da occhi indiscreti.

La relazione tra l'attore de "Il signore degli anelli" e la reginetta del pop durante questi mesi non è stata per nulla glam, nessuna apparizioni sui red carpet o interviste di coppia. Il loro primo scatto social condiviso è arrivato solo a fine maggio al Festival di Cannes. Poi in estate abbiamo sentito parlare di loro dopo lo scatto di un paparazzo che immortalò Bloom completamente nudo con Katy in canoa e la voce di un presunto flirt tra lui e Selenza Gomez, successivamente smentito dalla stessa Perry.