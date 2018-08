Orietta Berti: "Marcella Bella è una vipera, la Tatangelo è furba"

Un doppio attacco, contro due colleghe con le quali ha lavorato recentemente in tv in due programmi diversi, "Ora o mai più" e "Celebrity Masterchef". Orietta Berti si toglie qualche sassolino dalle scarpe e non le manda a dire a Marcella Bella e Anna Tatangelo. Incalzata da Matteo Giorgi al Made in Parco Nord di Bologna, la cantante emiliana ha sparato a zero sulla collega siciliana: "Marcella è antipatica, una vipera". E sulla Tatangelo: "E' furba".