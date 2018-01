8 gennaio 2018 10:26 Oprah Winfrey ai Golden Globe: "Dire la verità è lo strumento più potente che abbiamo" La conduttrice afroamericana ha ricevuto il premio alla carriera e ha fatto un toccante discorso a favore dei neri e delle donne

Tutti in nero sul red carpet dei Golden Globes 2018, donne e uomini, a cominciare da Oprah Winfrey, che ha ricevuto il Cecil B. Demille alla carriera con un apprezzato discorso su ciò che è stato fatto e c'è ancora da fare a favore dei neri e delle donne: "Voglio esprimere la mia gratitudine per chi, come mia madre ha sopportato anni di abusi perché aveva figli da crescere, conti da pagare, sogni da realizzare..." ha detto la presentatrice statunitense.

"Per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute quando osavano dire la loro verità sul potere degli uomini. Ma il loro tempo è scaduto e a tutte le ragazze voglio dire 'sta arrivando un nuovo giorno'. Un discorso toccante ed intenso, dieci minuti, con tanto di standing ovation finale, che molto probabilmente passeranno nella storia di Hollywood. E per molti anche un vero e proprio manifesto politico in vista delle candidature per le prossime elezioni americane del 2020.



"Dire la propria verità è lo strumento più potente che abbiamo", ha detto Oprah Winfrey, prima donna afroamericana a ricevere il premio alla carriera: "Nel 1964, ero una bambina seduta sul pavimento del linoleum della casa di mia madre a Milwaukee, guardando Anne Bancroft che presentava l'Oscar come miglior attore ai 36esimi Academy Awards. Aprì la busta e pronunciò cinque parole che letteralmente facevano la storia: "Il vincitore è Sidney Poitier." Sul palcoscenico arrivò l'uomo più elegante che avessi mai visto. Ricordo che la sua cravatta era bianca e, naturalmente, la sua pelle era nera. E non avevo mai visto un uomo di colore celebrato in quel modo. E ho provato molte, molte, molte volte a spiegare cosa significhi un momento come quello per una bambina - un bambino che guarda la tv seduta su una poltrona economica, mentre mia madre entra dalla porta stanca dopo aver pulito le case di altre persone". E ha aggiunto orgogliosa: ""Nel 1982 Sidney ha ricevuto il Cecil B. DeMille Award proprio qui ai Golden Globes e non posso non pensare al fatto che in questo momento ci sono alcune bambine che guardano la tv mentre io divento la prima donna nera ad essere insignita di questo stesso premio..."

E dopo aver ringraziato tutti coloro che l'hanno sempre sostenuta Oprah ha detto: "Sappiamo che è l'insaziabile dedizione a scoprire la verità assoluta che ci impedisce di chiudere gli occhi di fronte alla corruzione e all'ingiustizia. Ai tiranni e alle vittime, ai segreti e alle bugie. Voglio dire che apprezzo la stampa più che mai, mentre cerchiamo di sopravvivere in questi tempi complicati. Il che mi porta a questo: quello che so per certo è che parlare della tua verità è lo strumento più potente che tutti abbiamo. E sono particolarmente orgoglioso e ispirato da tutte le donne che si sono sentite abbastanza forti e sufficientemente motivate da parlare e condividere le loro storie personali. Ognuno di noi in questa stanza è celebrato a causa delle storie che raccontiamo. E quest'anno siamo diventati la storia. Ma non è solo una storia che colpisce l'industria dell'intrattenimento. È una storia che trascende qualsiasi cultura, geografia, razza, religione, politica o luogo di lavoro.



"Sono stata ispirata da tutte le donne che hanno deciso di parlare delle storie personali", ha aggiunto. "Siamo abituate a raccontare storie di altri ma questa volta abbiamo raccontato la nostra storia. Voglio esprimere la mia gratitudine per chi, come mia madre, ha sopportato anni di abusi perché aveva figli da crescere, conti da pagare, sogni da realizzare. Ricordo Recy Taylor, una donna di colore che nel 1944 venne rapita e violentata dopo essere uscita dalla chiesa da sei uomini mai condannati dal tribunale, se non tanti anni dopo. Lei è morta pochi mesi fa". "Ogni uomo dovrebbe ascoltarci" ha concluso, rivolgendosi poi alle donne: "All'orizzonte c'è un nuovo giorno" e "quando l'alba finalmente arriverà, sarà per merito di donne eccezionali, alcune delle quali sono in questa sala, e di alcuni uomini fenomenali, che lottano duramente per diventare i leader che ci porteranno verso un tempo in cui nessuno debba più trovarsi a dire Me Too".