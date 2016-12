Onstage Awards, premi ai big della musica live

I vincitori sono stati selezionati dal pubblico con un totale di 897.000 preferenze e da una giuria di esperti, che ha pesato per il 30% sul voto finale. TIMmusic Onstage Awards assegna in collaborazione con Assomusica 5 premi speciali a Vasco, Jovanotit, Ligabue Nek e J-Ax dedicati ai concerti che hanno venduto più biglietti (fonte Siae) durante il 2015. Biglietto Diamante a Rossi per "Live Kom 015", il tour negli stadi che ha venduto più biglietti. Biglietto Platino a Jovanotit per "Lorenzo nei Plasport" il tour nei palasport che ha venduto più biglietti.

Biglietto Oro a Ligabue per "Campovolo – La Festa 2015", l'evento unico che ha venduto più biglietti. Biglietto Smerlado a Nek per "Prima di parlare live 2015", il tour nei teatri che ha venduto più biglietti. Biglietto Rubino a J-Ax per "Il bello di essere brutti live 2015", il tour nei club che ha venduto più biglietti. Onstage assegna un premio speciale a Max Pezzali per gli oltre 500 concerti in carriera. Radio2 assegna un premio speciale a Elisa, l'artista italiana più trasmessa dall'emittente dal 1997, anno del suo debutto con il singolo "Sleeping In Your Hand".