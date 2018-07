Onorata Società,in "Senza confini" il naufragio della nostra umanità

Si intitola "Senza confini" il nuovo singolo della band siciliana Onoratà Società, che anticipa il terzo album del gruppo, "L'anima animale", in uscita in autunno. Un pezzo che vuole richiamare i valori umani e civili che andiamo perdendo e che racconta di un naufragio simbolico per ricordarci il dolore e la tragedia che si consuma ogni giorno nel nostro mare. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.