One Republic conquistano Milano con un concerto di classe e rock

Successo al MediolanumForum di Assago (Milano) per l'unica tappa italiana degli One Repubblic. Un concerto durato poco più di un'ora e mezza che ha racchiuso tutti i più grandi successi della band, soprattutto i singoli. Non poteva mancare il tormentone "Apologize" che il frontman Ryan Tedder ha cantato piano e voce con un palchetto in mezzo al pubblico. Set acustico con cover come "Stay with me" di Sam Smith e "Budapest" di George Ezra.