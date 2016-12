2 aprile 2015 One Direction, Zayn Malik perde 50 mila followers dopo l'addio alla band Il cantante diventa solista e i fan lo "abbandonano" su Twitter. Intanto lui zittisce il gossip e posta la foto di un bacio alla sua fidanzata: matrimonio in vista? Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:14 - Lasciare gli One Direction per la carriera solista non si sta rivelando una buona scelta per Zayn Malik. Il cantante ha perso 50 mila followers dopo che il produttore Naughty Boy aveva pubblicato su Twitter la demo del suo primo singolo, appena una settimana dopo l'addio di Malik alla boy band. Intanto il cantante respinge i rumors di un presunto tradimento, postando una foto in cui bacia la fidanzata Perrie Edwards: matrimonio in vista?

La scelta di lasciare il gruppo e intraprendere la carriera solista non è piaciuta ai fan di Zayn Malik, ma la fuga dei “seguaci” del cantante su Twitter – che restano comunque oltre 14 milioni e mezzo - si è avuta solo dopo che Naughty Boy ha incautamente condiviso la demo di “I won't mind”, scatenando le ire di migliaia di sostenitori e di Harry Styles. Il frontman degli One Direction ha cinguettato tutta la sua sorpresa per la pubblicazione della canzone, a soli pochi giorni dall'addio di Malik al gruppo, inducendo il produttore a rimuoverlo subito. Tempistiche e modi non sono piaciuti nemmeno ai fan, soprattutto perché Malik aveva motivato la sua uscita dalla band con la voglia di restare lontano dai riflettori per qualche tempo.



In effetti il cantante, almeno per ora, ha staccato la spina, visto che si trova in vacanza con la fidanzata Perrie Edwards, in barba alle voci di una rottura tra i due dopo che Malik era stato pizzicato in Thailandia in compagnia di un'altra biondina. Il presunto tradimento aveva fatto infuriare le fan e dopo i continui attacchi sul web, Malik aveva deciso di piantare in asso la band nel bel mezzo del tour mondiale, prima momentaneamente, poi in maniera definitiva. Ora la foto di un bacio alla sua fidanzata, postata su Instagram dal 22enne inglese, sembra rispedire al mittente anche le accuse di essere un traditore, anche se tante “directioners” non la pensano proprio così. E quel "Oui", che l'accompagna pare proprio dire che sì, la crisi è passata e forse è il momento dei fiori d'arancio.