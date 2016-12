20 marzo 2015 One Direction, Zayn Malik lascia il tour: stress e polemiche sulla vita privata Il cantante ha abbandonato momentaneamente la band, impegnata in Asia, dopo il polverone per alcune foto apparse in Rete in cui si trovava con una bionda che non è la sua fidanzata. Tornerà il 28 marzo per il concerto di Città del Capo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:05 - Gli One Direction perdono Zayn Malik, almeno per il momento. Il cantante ha abbandonato il tour mondiale della band, che ha diffuso un comunicato stampa: “Zayn ha lasciato il tour a causa dello stress e sta volando in UK per rimettersi in forma. La band spera che si riprenda presto e continuerà con i concerti a Manila e Jakarta". Malik dovrebbe ricongiungersi agli One Direction il prossimo 28 marzo, per il concerto di Città del Capo.

A costringere Malik a una pausa è dunque lo stress dei riflettori e quello di un tour mondiale, iniziato a febbraio. A far traboccare il vaso, però, pare sia stata l'eccessiva attenzione mediatica sulla sua vita sentimentale. Solo poche ore prima la clamorosa decisione, il cantante inglese era finito al centro del gossip per alcune foto che lo ritraevano insieme a una ragazza a una festa, a Phuket, in Thailandia. La ragazza in questione è l'inglese Lauren Richardson. Nelle foto, pubblicate dalla giovane su Instagram e poi finite su diversi siti, i due si tengono per mano fuori da un locale notturno e poi posano in atteggiamento intimo con il cantante che abbraccia la ragazza cingendole la vita.



Gli scatti avevano scatenato molte polemiche e la condanna da parte dei fan, che li giudicavano inopportuni, visto che Malik ha una fidanzata. La veemente reazione del web ha costretto il cantante inglese, di origini libanesi, a chiarire la vicenda su Twitter: “Ho 22 anni... Amo una ragazza che si chiama Perrie Edwards. C'è tanta dannata gente gelosa nel mondo e mi dispiace per quello che sembra”, ha cinguettato Malik. Il post è stato prontamente ritwittato dalla compagna, anche se una fonte vicina alla Edwards ha riferito ai tabloid che la cantante non crede al tradimento, ma non ha fatto neanche i salti di gioia.



"Zayn è il più sensibile del gruppo. Non ha fatto nulla di sbagliato, ma ha ricevuto così tante critiche che ha sentito il bisogno di staccare al spina”, ha detto alla stampa britannica una fonte vicina al gruppo. La sorella minore del cantante, la sedicenne Waliya Malik, apparsa anche nel video di Story Of My Life, ha invitato i fan a pregare per il fratello. La ragazza ha scritto su Instagram che l'idolo delle teenager “sta soffrendo molto per le critiche” e invita tutti a “considerare Zayn un umano come gli altri” e smetterla con i messaggi di odio e condanna.



Gli One Direction non interromperanno il loro On The Road Again Tour, che lì vedrà impegnati fino a Pasqua per quattro date in Asia e tre in Sudafrica. Con il concerto di Dubai del prossimo 4 aprile, la band chiuderà la prima parte del suo tour e si prenderà una pausa di un mese, prima di portare lo show in Nord America e in Europa fino alla fine di ottobre.