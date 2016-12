One Direction, Zayn Malik firma contratto da solista: "Potrò fare musica vera"

"Non ho mai spiegato perché ho lasciato gli 1D, è per questo momento che mi dà l'opportunità di mostrare chi sono. #musicavera #rca". Zayn Malik ha annunciato così la firma del contratto con la casa discografica americana. Una scelta che ha raccolto il plauso anche di Simon Cowell, che dopo l'addio del 22enne cantante inglese agli One Direction, lo scorso marzo, aveva deciso di allontanarlo dalla sua etichetta, la Syco, per non fare un torto alla boy band nata a X Factor. "Sono sicuro che qualsiasi cosa verrà fuori, sarà speciale", ha scritto su Twitter il manager, mentre il tabloid Sun rivela che in fondo era già tutto previsto.



Per il giornale, Cowell ha voluto dedicarsi completamente alla band e lasciare che Malik firmasse con un'altra etichetta purché tra quelle dell'universo Sony, esattamente quello che è accaduto. Dopo aver lasciato la Syco, fondata da Cowell, ma in comproprietà tra il produttore e la Sony Music Entertainment, la popstar di origini libanesi ha firmato con un'altra etichetta controlla dalla stessa Sony, appunto la RCA. Insomma un'opportunità per il cantante, ma anche per l'azienda che non perde una potenziale gallina dalle uova d'oro.



Zayn Malik sta già lavorando al suo album di debutto e ha trascorso le ultime settimane in uno studio di registrazione a Los Angeles. Intanto sul web le fan si dividono: se qualcuno non ha apprezzato il riferimento del cantante alla "vera musica", parole che lasciavano intendere una vena polemica verso gli One Direction, la maggioranza ha mostrato soddisfazione per la novità, augurando il meglio al proprio beniamino.