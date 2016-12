One Direction, Zayn Malik debutta da solista

10:58 - Ancora non è chiaro il motivo dell'abbandono di Zayn Malik, ma ora sembra prendere strada l'ipotesi che dietro il suo addio agli One Direction ci sia lo zampino di Simon Cowell. Cinque anni fa fu lui a scoprirli ad "X Factor" e a farli diventare un fenomeno e adesso è sempre lui a distruggerli, in barba alle fan disperate. A quanto riporta Huffington Post, Zayn starebbe infatti registrando un album solista per l'etichetta discografica di Cowell.

Dopo aver salutato gli One Direction Zayn si è messo subito all'opera e durante la settimana si è già chiuso in studio di registrazione per lavorare ad alcuni pezzi. "Ha una visione precisa delle musica che vuole creare e la direzione che vuole far prendere alla sua carriera - ha svelato una fonte - Ha scritto qualcosa durante il tempo libero del tour. In una sola settimana ha già registrato due tracce".



"La musica che sta facendo è completamente diversa da qualsiasi altra cosa che abbia fatto con gli One Direction - ha continuato l'insider - Scivola molto nell' R&B ed è sensuale, farà impazzire i fan".