One Direction, Zayn Malik adesso punta su Kylie Jenner

Nuovo flirt in vista per l'ex One Direction Zayn Malik , che a pochi giorni dalla rottura con Perrie Edwards (lasciata dopo due anni di relazione) si è già lanciato all'attacco di Kylie Jenner. La piccola di casa Kardashian ha infatti pubblicato su Twitter una foto in un abito provocante, che ha suscitato l'interesse di Zayn. Il cantante ha infatti conservato lo scatto tra i preferiti, per averlo sempre a portata di mano.

Dopo l'annuncio della rottura con la cantante delle Little Mix, Malik aveva condiviso su Twitter un enigmatico messaggio, forse rivolto proprio all'ex: "Credo che per qualcuno tu non possa mai fare abbastanza". La bella Kendell, invece, sa come distrarre un ragazzo e forse non è una coincidenza che poche ore dopo essere diventato single il cantante sia volato a Los Angeles per rilassarsi un po' insieme al cugino.



Ma nella città degli angeli è arrivata anche Perrie, per promiovere il suo nuovo lavoro discografico con le Little Mix. La 22enne non si è sottratta domande dei giornalisti, che ovviamente hanno toccato anche la fine della relazione con Malik. Da vera signora, però, la cantante di fronte alle telecamete ha sfoderato il suo migliore sorriso e ha detto di 'stare bene',



Secondo il 'Sun' a rendere particolarmente penoso l'addio, oltre alla rottura della promessa di matrimonio, sarebbe stato il modo il cui Zayn l'ha lasciata. Dopo due anni di amore l'avrebbe infatti liquidata con un semplice sms.