One Direction, una nuova biondina per Zayn Malik

L'ex One Direction , Zayn Malik , torna a far parlare di sé e ancora una volta non per i suoi progetti musicali. Dopo aver lasciato la storica fidanzata Perrie Edwards , un paio di mesi fa, il cantante pubblica su Instagram una foto in cui, semi nudo, abbraccia e quasi bacia un'altra biondina. Lo scatto non è accompagnato da nessun commento e l'identità della ragazza non è stata svelata, ma sui social sono subito scattate le ipotesi e le smentite.

Nella foto, in bianco e nero, Zayn Malik tiene stretto a sé la misteriosa ragazza, mentre entrambi sembrano schioccarsi un bacio. Lo scatto ha subito messo in allerta le fan dell'ex One Direction, che si sono scatenate nel cercare la reale identità della biondina. Il nome venuto fuori con maggior frequenza è quello di Gage Golightly, la Erica Reyes della serie tv "Teen Wolf", ma la giovane ha smentito sui social: "Non sono la ragazza della foto con Zayn Malik. In ogni caso, che ragazza fortunata!", ha scritto l'attrice.



Zayn Malik aveva troncato la sua relazione con Perrie Edwards lo scorso agosto, dopo 3 anni insieme e progetti di convivenza - se non di matrimonio - già avviati, visto che i due avevano appena comprato una casa da milioni di sterline. A quella casa e alla ex, pare riferirsi anche uno degli ultimi tweet pubblicati dal cantante: "Non mi aspettare, non torno a casa". Messaggio criptico che i fan hanno interpretato come un invito alla ex a guardare avanti. Cosa che lui pare abbia già fatto.