One Direction, un video di regalo per i 22 anni di Niall Horan

A un passo dalla pausa di riflessione , ma ancora amici quel tanto da celebrare pubblicamente i compleanni di un componente della band. Gli One Direction festeggiano i 22 anni di Nial Horan via social, con un video a lui dedicato e un hastag su Twitter #HappyBirthdayNiall . E sempre su Twitter la community di fan italiani ha creato grosso traffico per l'evento, tanto fare entrare il proprio hastag nei trend topic.

Ma gli auguri non sono stati solo virtuali. Infatti gli altri componenti del gruppo, nel corso dell'ultima data del tour nordamericano, a Boston, si sono stretti attorno al chitarrista per intonare un happy birthday.



Nel tam tam di auguri in Rete si sono distinti in fan italiani. Un hashtag apposito (#HappyBirthdayNiallFromItaly) che si è piazzato in terza posizione nei trend topic di giornata.